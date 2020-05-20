قدمنا 216 مليون $ للاونروا..قرقاش: ملتزمون بالقضية الفلسطينية وتقديم المساعدات للاجئين

ابو ظبي/ وكالات/

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش على أن التزام بلاده بالقضية الفلسطينية ودعم اللاجئين وتقديم المساعدات، هو "ثابت ومبدئي".

وقال قرقاش في تغريدة نشرها على حسابه بموقع "تويتر": "تواصلت اليوم مع فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا استعدادا لترؤس الإمارات المجلس الاستشاري للوكالة في يوليو"، مؤكدا التزام بلاده بالقضية الفلسطينية وتقديم المساعدات للاجئين.

ولفت قرقاش إلى أن المساعدات الإماراتية للوكالة (الأونوروا) خلال السنوات 6 الماضية بلغت 216 مليون دولار، شملت التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.