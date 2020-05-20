  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قدمنا 216 مليون $ للاونروا..قرقاش: ملتزمون بالقضية الفلسطينية وتقديم المساعدات للاجئين

الأربعاء 20 مايو 2020 02:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
قدمنا 216 مليون $ للاونروا..قرقاش: ملتزمون بالقضية الفلسطينية وتقديم المساعدات للاجئين


ابو ظبي/ وكالات/

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش على أن التزام بلاده بالقضية الفلسطينية ودعم اللاجئين وتقديم المساعدات، هو "ثابت ومبدئي".

وقال قرقاش في تغريدة نشرها على حسابه بموقع "تويتر": "تواصلت اليوم مع فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا استعدادا لترؤس الإمارات المجلس الاستشاري للوكالة في يوليو"، مؤكدا التزام بلاده بالقضية الفلسطينية وتقديم المساعدات للاجئين.

ولفت قرقاش إلى أن المساعدات الإماراتية للوكالة (الأونوروا) خلال السنوات 6 الماضية بلغت 216 مليون دولار، شملت التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

الأكثر قراءة اليوم

عمر شحادة يروي تفاصيل ما جرى خلال اجتماع القيادة برام الله: اتسم سلوك الرئيس بالتندّر

صور.. القسام تكشف تفاصيل مشاركة الشهيد أبو معيلق في عملية أبو مطيبق

الرئيس: نحن الآن في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع اسرائيل بما فيها الأمنية

الصحة : تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة..

صور.. اندلاع حريق في مخبر اليازجي بحي تل الهوى غرب مدينة غزة

الجبهة الشعبية تعلن انسحاب ممثلها من اجتماع القيادة برام الله...

جيش الاحتلال يرد على أنباء الهجوم في إيران: "سنستخدم مجموعة أدوات متنوعة"!

الأخبار الرئيسية

45

وزارة الداخلية توضح إجراءات الطوارئ خلال إجازة عيد الفطر السعيد...

الأحمد : الاعتراف بإسرائيل والتنسيق الأمني واتفاق باريس "في خبر كان"

المنظومة الأمنية الإسرائيلية تستبعد ان يلغي الرئيس عباس الاتفاقيات أو وقف التنيسق الأمني

Laith-Abu-Ziyad-20.05.20

الاحتلال منع الناشِط بمنظمة العفو الدوليّة ليث أبو زيّاد من رؤية والدته قبل وفاتها ويرفض السماح له بالسفر

قناة عبرية : الرئيس عباس أمر بوقف التنسيق الأمني فورًا