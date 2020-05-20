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مفوض الأونــــروا يشيد بالدعم الكويتي للاجئين الفلسطينيين

الأربعاء 20 مايو 2020 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفوض الأونــــروا يشيد بالدعم الكويتي للاجئين الفلسطينيين


غزة / سما/
 
تلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الأثنين إتصالا عبر تقنية الإتصال المرئي من المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونــــروا) فيليب لازاريني
وأكد الشيخ أحمد الناصر على دعم دولة الكويت ومساندتها لأعمال الوكالة وأهدافها السامية مجددا موقف التضامن والمساندة لمواصلة ذلك الدعم في ظل ما يمر فيه العالم جراء تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد – 19).
من جهته ثمن فيليب لازاريني الدور الحيوي الذي تضطلع به دولة الكويت في دعم الوكالة معرباً عن بالغ تقديره وامتنانه للدور الإنساني الرائد والمتميز الذي تقوم به دولة الكويت في مساندة الشعوب المنكوبة والمتضررة وتبوؤها مكانة مرموقة على صعيد العمل الإنساني إقليميا ودوليا بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح .
وثمن لازاريني في الوقت ذاته الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الكويت لأعمال وأنشطة الوكالة بشكل عام وللأشقاء في دولة فلسطين وقضيتهم العادلة بشكل خاص.

 

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