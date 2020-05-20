تسريب لتفاصيل صاروخ "ميتسوبيشي" الجديد.. واليابان تحقق

وكالات / سما /

تحقق وزارة الدفاع اليابانية في تسريب محتمل لتفاصيل صاروخ جديد، على أحدث طراز، في هجوم إلكتروني واسع النطاق على شركة ميتسوبيشي إلكتريك، حسبما ذكرت صحيفة أساهي شيمبون، الأربعاء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية، لم تكشف هويتها، القول إن الوزارة تشتبه في أن متسللين سرقوا معايير الأداء التي أُرسلت إلى عدد من شركات الصناعات العسكرية، في إطار عملية تقديم العطاءات للمشروع.

وأوضحت الصحيفة أن ميتسوبيشي إلكتريك لم تفز بعطاء النموذج المبدئي.

ميتسوبيشي إلكتريك، من جانبها، قالت إنها تتحرى صحة التقرير، لكنها لم تعلق على الفور. كما لم تدل وزارة الدفاع بتعليق فوري.

وأضافت الصحيفة أن الصاروخ من نوع يستخدم من قبل دول منها الولايات المتحدة والصين وروسيا، وينطلق بسرعة تفوق سرعة الصوت لمسافات طويلة، ويمكنه اجتياز شبكات الدفاع الصاروخي للعدو لتوجيه ضربات دقيقة.

وأكدت أن اليابان تجري أبحاثا على مثل هذه الصواريخ منذ السنة المالية 2018.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدى والدفع ومقاومة الحرارة ربما تكون من بين التفاصيل المسربة.