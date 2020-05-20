  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

قراصنة يصلون إلى بيانات 9 ملايين من عملاء شركة إيزي جيت البريطانية

الأربعاء 20 مايو 2020 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
قراصنة يصلون إلى بيانات 9 ملايين من عملاء شركة إيزي جيت البريطانية


وكالات / سما /

أعلنت خطوط إيزي جيت الجوية البريطانية منخفضة التكاليف أن الشركة تعرضت لهجوم سيبراني "شديد التعقيد" وتمكن القراصنة من الوصول إلى تفاصيل الرحلات والبريد الإلكتروني لنحو 9 ملايين عميل.

وقالت الشركة في البيان إنه لا توجد إشارت حتى الآن إلى إساءة استخدام البيانات، ولكن بحلول 26 أيار/مايو سيكون قد تم إبلاغ جميع العملاء المتضررين، وأكدت "إذا لم يتم الاتصال بأحد العملاء ، فإن ذلك يعني عدم اختراق بياناته ".

وأضافت إيزي جيت أنه تم الوصول إلى تفاصيل بطاقات الائتمان لأكثر من 2200 عميل، مشيرة إلى أنه قد تم بالفعل تقديم الدعم لهؤلاء العملاء..

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" أن "إيزي جيت" سجلت أول مؤشرات للهجوم في كانون ثان/يناير الماضي. ولم تكن هناك بيانات حول من يقف وراء الهجوم.

#قراصنة #إيزي جيت

الأكثر قراءة اليوم

عمر شحادة يروي تفاصيل ما جرى خلال اجتماع القيادة برام الله: اتسم سلوك الرئيس بالتندّر

صور.. القسام تكشف تفاصيل مشاركة الشهيد أبو معيلق في عملية أبو مطيبق

الرئيس: نحن الآن في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع اسرائيل بما فيها الأمنية

الصحة : تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة..

صور.. اندلاع حريق في مخبر اليازجي بحي تل الهوى غرب مدينة غزة

الجبهة الشعبية تعلن انسحاب ممثلها من اجتماع القيادة برام الله...

جيش الاحتلال يرد على أنباء الهجوم في إيران: "سنستخدم مجموعة أدوات متنوعة"!

الأخبار الرئيسية

الأحمد : الاعتراف بإسرائيل والتنسيق الأمني واتفاق باريس "في خبر كان"

المنظومة الأمنية الإسرائيلية تستبعد ان يلغي الرئيس عباس الاتفاقيات أو وقف التنيسق الأمني

Laith-Abu-Ziyad-20.05.20

الاحتلال منع الناشِط بمنظمة العفو الدوليّة ليث أبو زيّاد من رؤية والدته قبل وفاتها ويرفض السماح له بالسفر

قناة عبرية : الرئيس عباس أمر بوقف التنسيق الأمني فورًا

60393

لهذه الاسباب .. الاتحاد الأوروبي يعد تقريرًا حول مضامين الكتب الدراسية الفسطينية