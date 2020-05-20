قراصنة يصلون إلى بيانات 9 ملايين من عملاء شركة إيزي جيت البريطانية

وكالات / سما /

أعلنت خطوط إيزي جيت الجوية البريطانية منخفضة التكاليف أن الشركة تعرضت لهجوم سيبراني "شديد التعقيد" وتمكن القراصنة من الوصول إلى تفاصيل الرحلات والبريد الإلكتروني لنحو 9 ملايين عميل.

وقالت الشركة في البيان إنه لا توجد إشارت حتى الآن إلى إساءة استخدام البيانات، ولكن بحلول 26 أيار/مايو سيكون قد تم إبلاغ جميع العملاء المتضررين، وأكدت "إذا لم يتم الاتصال بأحد العملاء ، فإن ذلك يعني عدم اختراق بياناته ".

وأضافت إيزي جيت أنه تم الوصول إلى تفاصيل بطاقات الائتمان لأكثر من 2200 عميل، مشيرة إلى أنه قد تم بالفعل تقديم الدعم لهؤلاء العملاء..

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" أن "إيزي جيت" سجلت أول مؤشرات للهجوم في كانون ثان/يناير الماضي. ولم تكن هناك بيانات حول من يقف وراء الهجوم.