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هنية يقدم الدعم لإعادة ترميم ملعب أهلي النصيرات المعشب

الأربعاء 20 مايو 2020 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يقدم الدعم لإعادة ترميم ملعب أهلي النصيرات المعشب


غزة / سما /

قدم عبد السلام هنية الأمين المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الدعم لترميم ملعب نادي أهلي النصيرات المعشب خلال زيارة نظمها مجلس إدارة النادي للسيد هنية في مكتبه بغزة.

وتحدث هنية عن الحالة الرياضية الرائعة التي يجسدها نادي اهلي النصيرات في مختلف الألعاب الرياضية والتى اعادت للأهلي هيبته من جديد وجعلته حديث الشارع الرياضي.

وقدم الدكتور محمد أبو عون رئيس نادي أهلي النصيرات خلال الزيارة كل الشكر للأستاذ عبد السلام هنية على جهوده المبذولة في تطوير الرياضة الفلسطينية خلال السنوات العشر الأخيرة كما شكر هنية على ما قدمه من دعم للنادي الأهلي.

من جانبه أكد المشرف الرياضي الكابتن طارق طبازة بأن ترميم الملعب المعشب سيبدأ خلال الأيام القادمة وسيتم إعادة ترميم أرضية الملعب المعشبة وكذلك شبكات الانارة وباقي مكونات الملعب، كاشفاً عن إقامة مباراة إحتفالية لقدامى النادي لإعادة افتتاح الملعب من جديد.

#عبد السلام هنية #أهلي النصيرات #ملعب

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