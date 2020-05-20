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بالفيديو.. محمد صلاح وابنته في حديث شيق وممتع مع مجموعة من الأطفال

الأربعاء 20 مايو 2020 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو.. محمد صلاح وابنته في حديث شيق وممتع مع مجموعة من الأطفال


وكالات / سما /

ظهر محمد صلاح وابنته مكة في فيديو جديد، أمس الثلاثاء، مع مجموعة من الأطفال، في حديث شيق، حيث وجهوا له الأسئلة التي تدور في ذهنهم وقام صلاح بمشاركة ابنته في الرد عليهم بطريقة ممتعة.

وصور صلاح هذا العام إعلان لصالح شركة فودافون وظهرت معه ابنته مكة.

وقدمت "فودافون" فعالية جديدة خلال شهر رمضان الحالي استكمالا لحملتها الدعائية، بعمل غرفة دردشة جماعية بين صلاح ومكة ‏وبين مجموعة من الأطفال لاعبي كرة القدم في مصر تحت سن الـ11.‏

وتناوب اللاعبون الصغار على توجيه الأسئلة لصلاح عن الملعب والتدريب وطموحه الشخصي وأماكنه المفضلة لقضاء عطلاته ‏وأجاب محمد صلاح عن هذه الأسئلة جميعا موجها النصائح للأطفال.‏

 

وفي وقت سابق، ظهر النجم المصري خلال قيامه ببعض التدريبات وكذلك متابعته لمسلسلات رمضان، كنوع من التسلية في ظل توقف النشاط الرياضي والدوري الإنجليزي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما نشرت وسائل إعلام أجنبية صورة لصلاح بعد منتصف الليل، وهو يقوم بممارسة بعض التدريبات المكثفة في الساعة 2:40 صباحا، وعلق على الصورة قائلا: "Mood".

وكان اللاعب المصري، صاحب الـ27 عاما، نشر في وقت سابق مجموعة من الصور تظهر استعداده لشهر رمضان، حيث تم تصويره وهو يزين منزله بالفوانيس.

#محمد صلاح #مكة

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