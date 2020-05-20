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الغموض يُحيط بمستقبل فيليب كوتينيو من كل جانب

الأربعاء 20 مايو 2020 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الغموض يُحيط بمستقبل فيليب كوتينيو من كل جانب


وكالات / سما /

أشار كيا جورابشيان وكيل أعمال فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني المعار إلى فريق بايرن ميونخ الألماني إلى أن مستقبل النجم البرازيلي حتى الآن لم يحدد بعد، مؤكداً بأنه سعيد للغاية بتواجده الآن مع البايرن.

وانتقل فيليب كوتينيو ابن 27 عاماً إلى فريق بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة موسم في الصيف الماضي، قادماً من فريق برشلونة، مع إمكانية ضمه بشكل نهائي بمبلغ 120 مليون يورو.

وبالرغم من اهتمام البايرن في بادئ الأمر بالتعاقد مع اللاعب بشكل نهائي، إلا أن النادي قد فكر في الآونة الأخيرة بالاستغناء عن فكرة ضمه، والاستفادة من هذا المبلغ بالتعاقد مع كاي هافيرتز نجم بايرن ليفركوزين الحالي.

وتحدث جورابشيان حسب موقع “جول” بنسخته العالمية قائلاً “يمكنني القول بأن كوتينيو سعيد بتواجده مع بايرن ميونخ، ومعجب بالاحترافية الكبيرة التي يتمتع بها النادي”.

وأضاف “الشيء الأهم الآن هو التركيز على تعافيه بشكل سريع من الإصابة التي لحقت به على مستوى الكاحل، ومساعدة الفريق في المباريات المتبقية بالدوري”.

وتابع “لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن مستقبله، فنحن لا نتحدث حالياً عن أي صفقة متوقعة أو خطط اللاعب المستقبلية”.

وأكمل “حتى هذه اللحظة، هو لاعب في البايرن، لذلك سنرى ما الذي سيحدث”.

#فيليب كوتينيو

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