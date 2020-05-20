مصر.. وفاة أشهر طبيب عيون بفيروس كورونا

القاهرة / وكالات /

أعلن نقيب الأطباء بالمنوفية في مصر حسين ندا، وفاة حسن جمال الدين فرحات، الأستاذ بقسم طب وجراحة العين ورئيس القسم الأسبق بكلية الطب جامعة المنوفية بفيروس كورونا.

ونعت كلية الطب جامعة المنوفية في بيان لها، الأستاذ الدكتور حسن جمال الدين فرحات الأستاذ بقسم طب وجراحة العيون، ورئيس القسم الأسبق، الذي وافته المنية بعد 10 أيام من الصراع مع الفيروس.

وأضاف البيان، بتقديم جميع منسوبي كلية الطب جامعة المنوفية، الأستاذ الدكتور عميد الكلية والوكلاء والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأعضاء الجهاز الإداري، بخالص المواساة والعزاء لجميع أفراد أسرته وجميع أعضاء قسم طب وجراحة العين وجميع طلابه ومحبيه العزاء في وفاته.

ويعتبر "جمال الدين" من أشهر أطباء العيون، وجرى تجهيز الجثمان داخل مستشفى العزل الصحي بمدينة الباجور، استعدادا لدفنه بمركز أشمون.