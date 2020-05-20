قائد نادٍ إنجليزي يرفض علناً العودة للتدريبات

وكالات / سما /

رفض تروي ديني، قائد واتفورد الإنجليزي، العودة إلى الحصص التدريبية هذا الأسبوع، خوفاً من احتمال نقل عدوى فيروس كورونا إلى ابنه البالغ من العمر خمسة أشهر.

واتخذت رابطة الأندية الإنجليزية، عدة قرارات أمس الاثنين، حيث سمحت بعودة التدريبات بشكل تدريجي انطلاقاً من اليوم، تمهيداً لاستئناف ما تبقي من مبارياتٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ديني في تصريحات صحفية نشرتها شبكة (سكاي سبورتس) البريطانية: “لقد قلت إنني لن أذهب للتدريبات، لأن انتشار الفيروس يتطلب إصابة شخص واحد فقط في المجموعة”.

وتابع: “أنا لا أريد أن أجلب المرض للمنزل، لدي طفل عمره 5 أشهر ولديه مشاكل تنفسية لذلك لا أريد أن أعود للمنزل [من التدريبات] وأضع حياته على المحك”.

وسخر مهاجم واتفورد، من كونه غير قادر على الذهاب إلى الحلاق، وفقاً للقواعد التي وضعتها الحكومة البريطانية، للحد من تفشي فيروس كورونا، لكنه يستطيع أن يقفز وسط 19 لاعباً للحصول على الكرة برأسه في مباراة كرة قدم.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنت قبل قليل، عن إصابة 6 لاعبين في البريمرليج بفيروس كورونا، وذلك عقب خضوع جميع اللاعبين والطواقم لاختبارات “كوفيد 19″، قبل أيام.