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فلورنتينو بيريز ما زال يحلم بضم نيمار

الأربعاء 20 مايو 2020 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلورنتينو بيريز ما زال يحلم بضم نيمار


وكالات / سما /

يبدو بأن حلم فلورنتينو بيريز بالتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا ما يزال يراود رئيس نادي ريال مدريد الإسباني.

وبالرغم من تعاقد ريال مدريد في الصيف الماضي مع البلجيكي إيدين هازارد، وتخطيط نادي ريال مدريد للتعاقد مع الثنائي المميز كيليان مبابي، وإيرلينج هالاند، وتكوين ثلاثية جديدة لخط الهجوم تتكون من “مبابي، هالاند، وهازارد”، إلا أن بيريز ما زال يفكر في التعاقد مع نيمار.

وعاد واجنر ريبيرو وكيل أعمال نيمار دا سيلفا السابق لتكرار نفس التصريحات التي أدلى بها منذ شهرين تقريباً بشأن رغبة فلورنتينو بيريز في التعاقد مع النجم البرازيلي، ليؤكد بأن رئيس المرينجي لا يزال يفكر في الأمر

وتحدث واجنر ريبيرو حسب صحيفة “سبورت” الكتالونية قائلاً “لقد قمت بزيارة مدريد مرات عدة لأن هدف فلورنتينو بيريز كان التعاقد مع نيمار”.

وأضاف “في العام الماضي بشهر مايو، كنت في مكتبه، وأخبرني بأنه يحلم بضم نيمار”.

الجدير بالذكر أن عقد نيمار دا سيلفا سينتهي مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي صيف عام 2022.

#فلورنتينو بيريز #نيمار #باريس سان جيرمان

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