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إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير المضرب عن الطعام سامي جنازرة إلى عزل سجن "أيلا"

الأربعاء 20 مايو 2020 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

نقلت إدارة معتقل "النقب الصحراوي" اليوم الأربعاء، الأسير سامي جنازرة (47 عاماً) إلى عزل سجن "أيلا"، حيث يواصل إضرابه عن الطعام منذ عشرة أيام، رفضاً لاعتقاله الإداري.

وقال نادي الأسير إن إدارة سجون الاحتلال تنتهج سياسة النقل المتكرر بحق الأسير المضرب عن الطعام، في محاولة لإنهاكه وثنيه عن الاستمرار في مواجهته لسياستها، ومنها سياسة الاعتقال الإداري، محملاً إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيره، خاصة مع استمرار انتشار الوباء، واستمرار إجراءاتها بوقف زيارات المحامين والعائلات.  

ولفت نادي الأسير إلى أن إضراب الأسير جنازرة هو الإضراب الثالث له ضد اعتقاله الإداري منذ عام 2016، لافتاً إلى أنه معتقل منذ شهر أيلول/ سبتمبر 2019، وقد صدر بحقه أمرّي اعتقال إداري، ومدتهما أربعة شهور.

يُشار إلى أن الأسير جنازرة من مخيم الفوار في محافظة الخليل، وقد اُعتقل على الأقل سبع مرات منذ عام 1991م، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء وينتظر طفله الرابع.

#سجون الاحتلال #سامي جنازرة

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