تيار الإصلاح الديمقراطي يشكر الامارات لتقديمها مساعدات طبية للشعب الفلسطيني

غزة / سما/



شكر تيار الإصلاح الديمقراطي دولة الإمارات العربية الشقيقة، التي أرسلت طائرة شحنٍ محملةٍ بمعداتٍ ومساعداتٍ طبيةٍ لشعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، بالتنسيق الكامل مع هيئة الأمم المتحدة ومبعوثها نيكولاي ميلادينوف، لتمثل هذه المعونة خير اسنادٍ لمؤسساتنا الطبية في مواجهة جائحة كورونا.



وقال التيار في بيان له "تأتي هذه المعونة المقدّرة كتعبيرٍ عن عمق العلاقة التي تربط شعبٌ الإمارات الشقيق بشعبنا، وتجسيدٍ لمواقف الإمارات الداعمة والمناصرة لقضيتنا الوطنية، وهو أمرٌ عبرت عنه تصريحات وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، والتي أكد فيها وقوف الإمارات، قيادة وشعباً مع شعبنا، وإدانتها لمحاولات دولة الاحتلال فرض سيادتها على أجزاء من ضفتنا المحتلة عبر مخطط الضم، واستمرار التمسك بمبادرة السلام العربية لحل الصراع على الأرض".

واضاف البيان "يأتي الموقف الإماراتي بالتزامن مع المواقف القومية الثابتة التي عبر عنها جلالة الملك عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والتي أكد فيها على رفض مخطط الضم، واستعداد أردنّ العروبة لخطواتٍ حاسمةٍ إن أقدمت دولة الاحتلال على مخططها المشؤوم".

وبارك التيار "هذه المواقف الأصيلة، ويدعو الدول العربية كافة وكل أحرار العالم إلى مواقف مشابهة لموقف الإمارات والأردن، لتصليب جبهة العدالة في مواجهة مخططات ضم أرضنا المحتلة وإفراغ عملية التسوية من مضمونها والاجهاز على حل الدولتين الذي قامت عليه مسيرة التسوية منذ نشأتها".



