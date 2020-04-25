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مرصد فلسطين الفلكي يحدد أول أيام عيد الفطر في جميع الدول العربية

الأربعاء 20 مايو 2020 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرصد فلسطين الفلكي يحدد أول أيام عيد الفطر في جميع الدول العربية


القدس المحتلة / سما /

 ستتحرى معظم الدول العربية والإسلامية، هلال شهر شوّال، مساء يوم الجمعة المقبل، 22 أيار/ مايو 2020، الموافق 29 رمضان وتشير الحسابات الفلكية، إلى أن ولادة الهلال، ستكون عند الساعة 8:39 بتوقيت القدس من مساء ذات اليوم.

وعليه تستحيل رؤية الهلال من جميع دول العالم العربي والإسلامي، بسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس (الأمرُ الذي يعني أنه لن يكونَ هناك هلال أصلاً لرؤيته).

وفي مساء اليوم الموالي أي السبت 23/5/2020 ستكون رؤية الهلال متاحة من معظم مناطق العالم الإسلامي، سواء بالتلسكوب أو بالعين المجردة.

وبناء على ما سبق، فإن السبت 23/5/2020 هو المتمم لشهر رمضان ثلاثين يوماً، والأحد 24/5/2020 أول أيام عيد الفطر السعيد في جميع الدول العربية، ومعظم دول العالم الاسلامي بإذن الله.

وأما بالنسبة للدول التي بدأتْ شهرَ رمضان يومَ السبت 25/4/2020م كالمغرب وسلطنة عُمان، فإنّ يومَ التاسع والعشرين منه سيوافق يومَ السبت 23/5/2020م، وفي مساءِ هذا اليوم سيُمكنُ رؤيةُ الهلال إمّا بالعينِ المجردة أو باستخدام التلسكوبات.

ويرجح مرصد فلسطين الفلكي، أن تتفق جميع الدول العربية ومعظم دول العالم الإسلامي، في دخول شهر شوّال بشكل موحد بمشيئة الله.

#فلسطين #عيد الفطر

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