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الأوقاف تُعلن عن بدء صرف مكافأة مالية لعدد 1515 متطوعًا لديها

الأربعاء 20 مايو 2020 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الدينية عن بدء صرف مكافأة مالية خلال الأيام القادمة لعدد 1515 متطوعًا يعملون لديها في المساجد من الخطباء والأئمة والمؤذنين والأذنة والوعاظ والمحفظين ذكورًا وإناثًا.

وأكدت الوزارة أنه سيتم صرف مبلغ 200 شيكل لمرة واحدة لكل متطوع، ممن ليس لهم مصدر دخل آخر، وذلك اعتبارًا من يوم اليوم عبر مكاتب البريد في المحافظات.

منوهةً أنه تم فحص وتدقيق كافة أسماء المتطوعين، للتأكد من عدم وجود مصادر دخل إضافية لهم.

وأوضحت الأوقاف أنه بإمكان الأخوة المتطوعين الاستعلام عن أسمائهم عبر موقع الوزارة الالكتروني https://palwakf.net/makroma ، من خلال رقم الهوية.

وقالت: "إن صرف هذه المكافأة يأتي تقديرًا للجهود التي مازال المتطوعون يبذلونها في خدمة بيوت الله، وفي إطار المساهمة للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة".

وبيّنت الوزارة أن هذه المساعدة جاءت عقب جهود بذلتها واتصالات ولقاءات عقدتها مع عدة جهات وشخصيات رسمية ووطنية للمساهمة في حل قضية المتطوعين.

وعبرت وزارة الأوقاف عن جزيل الشكر والتقدير لكل الجهات التي ساهمت في تقديم هذه المكافأة، مشددةً على أنها ستواصل جهودها من أجل المساهمة في حل مشكلة المتطوعين بطريقة تضمن لهم العيش الكريم.

وتقدمت الأوقاف بالشكر والتقدير لكافة المتطوعين على ما بذلوه من جهود، وخاصة المتطوعين الذين لم تشملهم المكافأة.

#وزارة الأوقاف #مكافأة

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