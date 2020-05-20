القواسمي : خيارنا الصمود والنضال والثبات على الموقف الوطني

رام الله / سما /

أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامه القواسمي أن حركة فتح تقف موحدة وبكل اطرها التنظيمية خلف قرارات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ، والتي قضت بأن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين في حل كامل من الاتفاقيات كافة ظون استثناء ومن جميع التزاماتها مع إسرائيل وأمريكا



وأكد القواسمي أن خيارنا هو الاستمرار في النضال والصمود والثبات على الموقف الحق المنحاز تماما للشرعية الدولية والى حقنا في أرضنا، ورفض استبدالها بشرعية الغاب ونظام الابارتهايد العنصري الحقير ومشاريع الضم المطروحة في صفقة العار التي أقرتها حكومة العدوان الاسرائيلية،والتي لن تكون صكا قانونيا قي يوم من الأيام.



ودعا القواسمي الى إعلاء لغة الوحدة وإنجازها الفوري على الأرض، حيث لم يبقى مبررا واحدا لأحد في الساحة الفلسطينية للتحجج،لإبقاء الانقسام ليوم واحد، وأن فلسطين بحاجة الى كل أبناءها في خندق الحرية والاستقلال والنضال والصمود.