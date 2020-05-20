  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المجاري

الأربعاء 20 مايو 2020 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المجاري


رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، إن مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية وغير السكنية، والطرق وشبكات المجاري في الضفة الغربية خلال شهر نيسان الماضي، سجل انخفاضا طفيفا، مقارنة بشهر آذار المنصرم.

انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.02% خلال شهر نيسان 2020 مقارنة بشهر آذار 2020، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 105.98 مقارنة بـ 106.00 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.64%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.02%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر نيسان 2020 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية* انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04% خلال شهر نيسان 2020 مقارنة بشهر آذار 2020، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.71 مقارنة بـ 105.75 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.68%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.03%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر نيسان 2020 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.09% خلال شهر نيسان 2020 مقارنة بشهر آذار 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 103.71 مقارنة بـ 103.61 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.19%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.65%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر نيسان 2020 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.15% خلال شهر نيسان 2020 مقارنة بشهر آذار 2020، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 108.92 مقارنة بـــ 109.09 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

كما سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً مقداره 4.09%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.14%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.05%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر نيسان 2020 مقارنة بالشهر السابق.

استقرار المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.01% خلال شهر نيسان 2020 مقارنة بشهر آذار 2020، إذ استقر المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه على 114.60 كما في الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.03%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 119.60 مقارنة بـــــ 119.63 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.06%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 103.60 مقارنة  بــــ 103.53 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

انخفاض طفيف على المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية* انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.06% خلال شهر نيسان 2020 مقارنة بشهر آذار 2020، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 109.77 مقارنة بـــــ 109.83 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

 
#الإحصاء

الأكثر قراءة اليوم

عمر شحادة يروي تفاصيل ما جرى خلال اجتماع القيادة برام الله: اتسم سلوك الرئيس بالتندّر

صور.. القسام تكشف تفاصيل مشاركة الشهيد أبو معيلق في عملية أبو مطيبق

الرئيس: نحن الآن في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع اسرائيل بما فيها الأمنية

الصحة : تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة..

صور.. اندلاع حريق في مخبر اليازجي بحي تل الهوى غرب مدينة غزة

الجبهة الشعبية تعلن انسحاب ممثلها من اجتماع القيادة برام الله...

جيش الاحتلال يرد على أنباء الهجوم في إيران: "سنستخدم مجموعة أدوات متنوعة"!

الأخبار الرئيسية

المنظومة الأمنية الإسرائيلية تستبعد ان يلغي الرئيس عباس الاتفاقيات أو وقف التنيسق الأمني

Laith-Abu-Ziyad-20.05.20

الاحتلال منع الناشِط بمنظمة العفو الدوليّة ليث أبو زيّاد من رؤية والدته قبل وفاتها ويرفض السماح له بالسفر

قناة عبرية : الرئيس عباس أمر بوقف التنسيق الأمني فورًا

60393

لهذه الاسباب .. الاتحاد الأوروبي يعد تقريرًا حول مضامين الكتب الدراسية الفسطينية

20200520084507

الباقورة : شرطة الإحتلال تطلق النار على مواطن أردني