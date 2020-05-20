تركيا تجدد رفضها لمخططات الضم في الضفة الغربية

رام الله / سما /

جدد متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، استنكاره للتهديدات الإسرائيلة بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مشددا على رفض أنقرة لهذه المخططات.

وكتب قالن على موقع تويتر :"نرفض المخططات الإسرائيلية الساعية لضم الضفة الغربية، ونطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف ضدها".

وتابع قائلا، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول"، :"الاحتلال والضم كلاهما جريمة. وتركيا ستدعم كافة الخطوات التي سيتم اتخاذها ضد سياسة احتلال وضم الأراضي الفلسطينية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أمام الكنيست خلال أداء وزراء حكومته الجديدة اليمين الدستورية، إن الوقت قد حان لضم المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية.