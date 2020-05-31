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إجراء تقشفي جديد لمواجهة تداعيات كورونا على اقتصاد السعودية

الأربعاء 20 مايو 2020 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إجراء تقشفي جديد لمواجهة تداعيات كورونا على اقتصاد السعودية


الرياض /وكالات/

قررت السعودية القيام بإجراء تقشفي جديد لمواجهة تداعيات أزمة كورونا على اقتصاد المملكة.

وأعلن برنامج "سكني" الحكومي في السعودية، عن تقليص قيمة القروض الممنوحة للمدنيين والعسكريين.

وقال البرنامج التابع لوزارة الإسكان في تغريدة عبر صفحته في موقع "تويتر": " تم تعليق تقديم الطلبات الجديدة على مبادرات الدعم السكني للعسكريين والمدنيين، مع استمرار التمويل المدعوم لجميع المستفيدين".

وأضاف: "القرار يشمل الطلبات الجديدة والذين لم يقوموا بتوقيع عقد المبادرة قبل تاريخ 2020/05/31.. ولا يشمل من سبق أن قام بتوقيع عقد المبادرة قبل هذا التاريخ".

وتتيح مبادرة القروض السكنية للعسكريين، حصول منسوبي القطاع العسكري في الخدمة، من المتقدمين لدى وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية، على قرض إضافي يغطي نسبة 20% من قيمة العقار، وبحد أقصى 140 ألف ريال.

كما يتم تمويلهم عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال لشراء وحدة سكنية.

وأطلقت السعودية برنامج "سكني" عام 2017 كبديل لصندوق التنمية العقاري الحكومي، الذي كان في الماضي يقدم قروضا دون فوائد قيمتها نصف مليون ريال لقوائم طويلة من المستفيدين.

المصدر: وكالات

#السعودية #فيروس كورونا #تقشف

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