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البنتاغون : لقاح ضد كورونا لن يظهر حتى صيف 2021 ونتوقع موجات جديدة

الأربعاء 20 مايو 2020 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البنتاغون : لقاح ضد كورونا لن يظهر حتى صيف 2021 ونتوقع موجات جديدة


واشنطن / وكالات /

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن وزارة الدفاع "البنتاغون" تتوقع أن تكون هناك موجة جديدة من فيروس كورونا خلال العام القادم، ولن يظهر لقاح فعال ضده حتى صيف عام 2021.

ونقل موقع Task & Purpose أمس الثلاثاء عن مذكرة داخلية تم إعدادها لوزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، تنص على أن جميع المؤشرات تؤكد بأن البنتاغون سيضطر خلال الأشهر القادمة إلى ممارسة أعماله وسط الانتشار الثابت للفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في العالم.

وأكدت المذكرة التي أعدها مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن القومي والدولي، كينيث رابوانو، أنه "أمامنا طريق طويل مع امكانية حقيقية لإعادة تفشي كوفيد-19"، مشيرة إلى ضرورة التركيز على استئناف المهام ذات الأهمية الحرجة ورفع مستوى الأنشطة " واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، تحسبا لتفشي الفيروس مجددا في العالم خلال العام القادم".

وحسب توقعات الوثيقة، لم يتم تطوير لقاح أو علاج فعال للفيروس حتى الصيف القادم على الأقل، ومن المرجح أن تحدث موجات جديدة من الوباء في بعض البؤر، فيما لا تتيح الفحوص الطبية القناعة التامة بغياب الفيروس في مناطق محددة.

وصرحت متحدثة باسم البنتاغون بأن هذه الوثيقة قديمة، فيما ذكر مسؤول في وزارة الدفاع للموقع أن المذكرة لم يتم إصدارها بعد، وقد تدخل عليها سلسلة تعديلات قبل أن يتم تبنيها.

وتبدو هذه المذكرة أكثر تشاؤما مقارنة مع التصريحات العلنية لكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، بمن فيهم وزير الدفاع إسبر نفسه الذي تعهد يوم الجمعة الماضي بأن البنتاغون سيشرع حتى نهاية الخريف في توزيع لقاح ضد كورونا على نطاق واسع داخل الولايات المتحدة وفي الدول الشريكة لها.

المصدر: Task & Purpose

#فيروس كورونا #البنتاغون #موجة جديدة

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