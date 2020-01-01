أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

إعلان الرئيس محمود عباس أن دولة فلسطين ومنظمة التحرير في حل من جميع الاتفاقات الموقعة مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية، تصدّر عناوين الصحف الإسرائيلية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف:

"يديعوت أحرنوت"

- أبو مازن ردا على الضم: غير ملزموين بالاتفاقيات

- بايدن: أعارض الضم لأنه سيخنق أي أمل في تحقيق السلام

-"حالة استثنائية وغير معتادة": إلى متى ستستمر موجة الحر؟

-حرب "السايبر": "الفشل الإيراني ورد الفعل الإسرائيلي المحدود"

-رئيس هيئة الأركان على خلفية "حرب السايبر" مع إيران: "سنستخدم أسلحة متنوعة"

-278 وفاة و16,659 مصابا بفيروس كورونا في إسرائيل

- الحكومة الإسرائيلية تصادق على فتح دور العبادة ابتداءً من صباح اليوم

"هآرتس":

-الرئيس الفلسطيني يعلن إنهاء الاتفاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة

-ألمانيا والسلطة الفلسطينية تصدران بيانا مشتركا ضد خطة الضم الإسرائيلية

-جو بايدن: التهديد الإسرائيلي بالضم والنشاط الاستيطاني "ستخنق أمل تحقيق السلام"

-استطلاع: الإسرائيليون والفلسطينيون يثقون في نتنياهو وعباس فيما يتعلق بفيروس كورونا أكثر مما يثق الأمريكيون بترمب

-إسرائيل تسمح بإعادة فتح دور العبادة وفقا لقيود مشددة

-تحليل: هجوم السايبر على ميناء إيراني، رسالة تحذير لطهران: المنشآت المدنية خط أحمر

"معاريف":

-الرئيس عباس يعلن إلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية

- هجوم السايبر على إيران يدخل متغيرًا جديدًا في حرب الظل

- أزمة سوق العمل في ظل "كورونا" تتطلب استثمارات ضخمة في التدريب المهني

-في ظل كورونا: الحكومة تصادق على فتح الشواطئ والمتاحف ودور العبادة

-كورونا في إسرائيل: 12 مصابا جديدًا في اليوم الأخير، أقل من 3000 حالة نشطة

-غانتس في مقابلة خاصة: "حتى لحظة التنصيب، لم أكن أعرف ما إذا كانت الحكومة سترى النور"

"إسرائيل اليوم":

-الرئيس الفلسطيني يعلن الانسحاب من الاتفاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة: "ملتزمون بمحاربة الإرهاب العالمي، ومستعدون لحل الدولتين"

-فيروس كورونا: تل أبيب تقترب من قائمة "المدن الحمراء"

-بداية عودة الحياة إلى طبيعتها: ستفتح دور العبادة والمتاحف والشواطئ اليوم

-لم يعد العمل في الميناء الإيراني إلى طبيعته بعد الهجوم السيبراني المنسوب إلى إسرائيل