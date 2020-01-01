رام الله / سما /

تصدر إعلان الرئيس محمود عباس عن حل جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الأربعاء.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

-الرئيس: نحن الآن في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية بما فيها الأمنية

- 25 دولة أوروبية تطالب إسرائيل بالتخلي عن خطط الضم وفرنسا تؤكد: القرار لا يمكن أن يمر دون عواقب

-اشتية: القيادة والعالم أمام لحظة حقيقة في مواجهة مخططات الضم الإسرائيلية

-"الضوء الأخضر" الأميركي مهّد الطريق لتجاوز كل الخطوط الحمر

-الاحتلال يغلق أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة بالمتاريس الحديدية

-تسجيل 9 حالات تعاف في ضواحي القدس والخليل

- اليوم.. الذكرى الـ30 لمجزرة عيون قارة

الأيام:

-الرئيس: فلسطين والمنظمة في حل الآن من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل وأميركا

-فرنسا: الضم الإسرائيلي لا يمكن أن يمر دون عواقب

-تسجيل 3 إصابات جديدة بـ "كورونا" في غزة و9 حالات تعاف في ضواحي القدس والخليل

-أوقاف القدس: رفع تعليق دخول الـمصلين إلى المسجد الأقصى بعد عطلة عيد الفطر

-اشتية يدعو ألمانيا للضغط لوقف مخطط الضم والاعتراف بالدولة الفلسطينية

-مستوطنون يحرقون أراضي زراعية في الساوية وأعمال تجريف لشق طريق التفافي قرب حوارة

- 25 دولة أوروبية تطالب إسرائيل بالتخلي عن خطط الضم

القدس:

-الرئيس: قررنا التحلل من جميع الاتفاقيات مع إسرائيل وأميركا

-اشتية يدعو ألمانيا للضغط لوقف الضم والاعتراف بالدولة

-الاحتلال يجرف أراضي المواطنين في حوارة والمستوطنون يحرقون أراضي زراعية بالساوية

-طواقم بلدية الاحتلال توزع 56 أمر هدم

-مجلس الأوقاف: فتح أبواب الأقصى بعد العيد

-قاتل عائلة دوابشة يكشف تفاصيل جريمته

-25 دولة أوروبية تطالب إسرائيل بالتخلي عن خطط الضم في الضفة