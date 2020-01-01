تصدر إعلان الرئيس محمود عباس عن حل جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الأربعاء.
وفيما يلي أبرز العناوين:
الحياة الجديدة:
-الرئيس: نحن الآن في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية بما فيها الأمنية
- 25 دولة أوروبية تطالب إسرائيل بالتخلي عن خطط الضم وفرنسا تؤكد: القرار لا يمكن أن يمر دون عواقب
-اشتية: القيادة والعالم أمام لحظة حقيقة في مواجهة مخططات الضم الإسرائيلية
-"الضوء الأخضر" الأميركي مهّد الطريق لتجاوز كل الخطوط الحمر
-الاحتلال يغلق أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة بالمتاريس الحديدية
-تسجيل 9 حالات تعاف في ضواحي القدس والخليل
- اليوم.. الذكرى الـ30 لمجزرة عيون قارة
الأيام:
-الرئيس: فلسطين والمنظمة في حل الآن من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل وأميركا
-فرنسا: الضم الإسرائيلي لا يمكن أن يمر دون عواقب
-تسجيل 3 إصابات جديدة بـ "كورونا" في غزة و9 حالات تعاف في ضواحي القدس والخليل
-أوقاف القدس: رفع تعليق دخول الـمصلين إلى المسجد الأقصى بعد عطلة عيد الفطر
-اشتية يدعو ألمانيا للضغط لوقف مخطط الضم والاعتراف بالدولة الفلسطينية
-مستوطنون يحرقون أراضي زراعية في الساوية وأعمال تجريف لشق طريق التفافي قرب حوارة
- 25 دولة أوروبية تطالب إسرائيل بالتخلي عن خطط الضم
القدس:
-الرئيس: قررنا التحلل من جميع الاتفاقيات مع إسرائيل وأميركا
-اشتية يدعو ألمانيا للضغط لوقف الضم والاعتراف بالدولة
-الاحتلال يجرف أراضي المواطنين في حوارة والمستوطنون يحرقون أراضي زراعية بالساوية
-طواقم بلدية الاحتلال توزع 56 أمر هدم
-مجلس الأوقاف: فتح أبواب الأقصى بعد العيد
-قاتل عائلة دوابشة يكشف تفاصيل جريمته
-25 دولة أوروبية تطالب إسرائيل بالتخلي عن خطط الضم في الضفة