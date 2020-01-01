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الإحصاء يطلق المنصة الالكترونية لبيانات فيروس كورونا

الأربعاء 20 مايو 2020 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الأربعاء، إطلاق منصة الكترونية حول جائحة فيروس كورونا، تتضمن العديد من المؤشرات والخرائط التفاعلية والبيانات ذات العلاقة بالجائحة، وأثرها على المجتمع الفلسطيني.

وأوضح الاحصاء، في بيان، أن أبرز هذه المؤشرات تلك الخاصة بالحالات النشطة، والمسجلة، والوفيات، والمتعافون (على مستوى المحافظة والجنس)، إضافة إلى أثر الأزمة الحالية على المجتمع الفلسطيني، والخسائر الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الحالية، وأثر جائحة كورونا على سوق العمل الفلسطيني، إضافة إلى أدلة ونشرات توعية، والعديد البيانات والإحصاءات ذات العلاقة. 

وللوصول إلى المنصة من خلال الرابط التالي:

 https://pcbs-coronavirus-response-ar-pcbs.hub.arcgis.com/

#الإحصاء الفلسطيني #كورونا

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