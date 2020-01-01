  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لهذه الاسباب .. الاتحاد الأوروبي يعد تقريرًا حول مضامين الكتب الدراسية الفسطينية

الأربعاء 20 مايو 2020 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لهذه الاسباب .. الاتحاد الأوروبي يعد تقريرًا حول مضامين الكتب الدراسية الفسطينية


القدس المحتلة / سما /

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيقيم معهدًا دوليًا ليضع تقريرًا مستقلًا وموضوعيًا، يتم استكماله حتى أواخر العام الجاري، حول مضامين كتب الدراسة في جهاز التعليم للسلطة الفلسطينية.
وذكرت إذاعة "مكان" الإسرائيلية، أن هذه الخطوة تأتي في غداة مطالبة البرلمان الأوروبي مفوضية الاتحاد وقف تمويل هذا الجهاز لعدم وفائه بالتزاماته بشطب مضامين تنطوي على التحريض ضد دولة إسرائيل وأبناء الشعب اليهودي من كتب الدراسة.
الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي تبرع في السنوات الأربع الأخيرة بواسطة صناديقه المالية نحو مليار يويو لصالح جهاز التعليم الفلسطيني.
 
وعقبت مصادر في الاتحاد الأوروبي على هذا القرار، قائلة إنه تم سابقًا فحص شكاوى حول وجود مضامين معينة في كتب التعليم الفلسطينية لا تتطابق والمعايير الدولية في مجال التربية من أجل السلام إلا أنه ثبُت أنها غير صحيحة.
 
وأضافت المصادر أن ممثلين عن الاتحاد أجروا سابقًا مناقشات مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من أجل مكافحة التحريض على الكراهية والعنف والذي يزيد من عدم الثقة بين الشعبين.

#الاتحاد الاوروبي #فلسطين #التعليم

الأكثر قراءة اليوم

صور.. القسام تكشف تفاصيل مشاركة الشهيد أبو معيلق في عملية أبو مطيبق

خلفان: تحرير فلسطين بعد 200 عام.. وهذا من سيحررها

الصحة : تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة..

نشر للمرة الاولى.. المستوطن قاتل عائلة دوابشة يكشف تفاصيل جريمته

صور.. اندلاع حريق في مخبر اليازجي بحي تل الهوى غرب مدينة غزة

جيش الاحتلال يرد على أنباء الهجوم في إيران: "سنستخدم مجموعة أدوات متنوعة"!

اسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم: الارتفاع يعود مجدداً

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية : الرئيس عباس أمر بوقف التنسيق الأمني فورًا

20200520084507

الباقورة : شرطة الإحتلال تطلق النار على مواطن أردني

الرئيس: نحن الآن في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع اسرائيل بما فيها الأمنية

44

عمر شحادة يروي تفاصيل ما جرى خلال اجتماع القيادة برام الله: اتسم سلوك الرئيس بالتندّر

الصحة بغزة: إمكانية ظهور إصابات بـ"كورونا" داخل القطاع تظل قائمة رغم كافة التدابير الاحترازية