مؤشرات إيجابية تدل على انحسار أزمة كورونا في إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

في مؤشر إيجابي يدل على انحسار فيروس كورونا في إسرائيل، انخفض عدد المصابين بالفيروس إلى ثلاثة آلاف وأربعة وسبعين (3074) يستعين تسعة وثلاثون (39) منهم بأجهزة التنفس الاصطناعي. وارتفعت حصيلة الوفيات من جراء فيروس كورونا في البلاد الى مئتين وسبعة وسبعين (277) بعد أن توفي شخص واحد اليوم.



وبحسب قناة "كان" العبرية، جاء في بيانات جديدة صادرة عن وزارة الصحة صباح اليوم، أن نحو 13,299 مريضًا تماثلوا للشفاء. علمًا أنه تم أمس إجراء أكثر من 6700 فحص كورونا في أنحاء البلاد.



وأشارت القناة، إلى أنه بناءً على التوصيات الصادرة عن الجهات المهنية، أوعز وزير الصحة يولي إدلشتاين الليلة الماضية الاثنين إلى المدير العام لوزارته، موشيه بار سيمان توف، بالتوقيع على أمر يسمح بإزالة الكمامات في الصفوف الدراسية والحيز العام، طالما لم تحدث هناك حالات تجمهر وتجمع.



"المادة 3هـ(هـ) من أمر صحة الشعب تمنح المدير صلاحية تحديد الشروط والظروف حيث لن ينطبق واجب وضع الكمامة المشار إليه أعلاه".



وينص الأمر الذي أصدره بار سيمان توف على ما يلي: "بموجب الصلاحية الممنوحة لي بحكم المادة 20(1) من أمر صحة الشعب، لعام 1940، وبموجب المادة 3هـ(هـ) من أمر صحة الشعب، فإنني أقرر أنه خلال الفترة الممتدة من التاريخ الموافق 19 أيار 2020 ولغاية التاريخ الموافق 22 أيار 2020، لن ينطبق واجب وضع الكمامة على الطلاب الذين يتواجدون في المدرسة وكذلك على الأشخاص المتواجدين في منطقة مفتوحة أو داخل مبنى بدون مكيّف، ما عدا في حالات التجمهر، وذلك عقب ظروف الحرارة الشديدة المتوقعة خلال هذه الأيام".