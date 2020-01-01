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إسرائيل تلغي قيوداً أُخرى وتسمح بفتح المساجد داخل الخط الأخضر

الأربعاء 20 مايو 2020 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تلغي قيوداً أُخرى وتسمح بفتح المساجد داخل الخط الأخضر


القدس المحتلة / سما /

وافقت الحكومة الإسرائيلية، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، على إلغاء عدد من القيود الأخرى التي كانت فرضتها مع انتشار فيروس كورونا.

وبحسب موقع قناة 12 العبرية، فإنه تقرر فتح المساجد للمسلمين داخل مناطق الخط الأخضر، إلى جانب فتح الكنائس للمسيحيين، والكنس اليهودية، بشرط أن لا يسمح لأكثر من 50 شخصًا بالتواجد فيها وبتباعد مسافة مترين بين كل شخص وآخر، مع ارتداء الكمامات.

كما سمح بفتح الشواطئ أمام المستجمين، والمتاحف، مع الأخذ بالاعتبارات المتعلقة بعملية التباعد وارتداء الكمامات.

وأشارت إلى أن القرارات اتخذت هاتفيا من اللجنة الوزارية المختصة والتي تضم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الصحة الجديد بولي إدلشتاين، ووزير الداخلية أرييه درعي، ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، وممثل عن وزارة الصحة.

#اسرائيل #فيروس كورونا #مساجد

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