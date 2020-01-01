  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الباقورة : شرطة الإحتلال تطلق النار على مواطن أردني

الأربعاء 20 مايو 2020 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الباقورة : شرطة الإحتلال تطلق النار على مواطن أردني


القدس المحتلة / سما /

أصيب مواطن أردني بجراح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار في منطقة سمخ جنوبي بحيرة طبرية عند الحدود الأردنية – الإسرائيلية. وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني إنه شب حريق في المكان.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" أن قوة من الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على المواطن الأردني (49 عاما) في منطقة الباقورة، وأنه كان يحاول تهريب أسلحة من الأردن إلى إسرائيل.

ونُقل المواطن الأردني الجريح إلى مستشفى بورية قرب طبرية، حيث وُصفت إصابته بالمتوسطة. وشب الحريق في أعقاب إطلاق القوات الإسرائيلية قذائف إضاءة.

وانسحبت إسرائيل من الباقورة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك بموجب قرار الحكومة الأردنية بعدم تمديد اتفاقية استئجار الباقورة والغمر، واستعادتهما، بعد أن استأجرتهما إسرائيل بموجب اتفاقية سلام بين الجانبين، في عام 1994. كما انسحبت من منطقة الغمر، نهاية نيسانن/أبريل الماضي.

#الباقورة #الاحتلال #الاردن #اطلاق نار

الأكثر قراءة اليوم

صور.. القسام تكشف تفاصيل مشاركة الشهيد أبو معيلق في عملية أبو مطيبق

خلفان: تحرير فلسطين بعد 200 عام.. وهذا من سيحررها

الصحة : تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة..

نشر للمرة الاولى.. المستوطن قاتل عائلة دوابشة يكشف تفاصيل جريمته

صور.. اندلاع حريق في مخبر اليازجي بحي تل الهوى غرب مدينة غزة

جيش الاحتلال يرد على أنباء الهجوم في إيران: "سنستخدم مجموعة أدوات متنوعة"!

اسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم: الارتفاع يعود مجدداً

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية : الرئيس عباس أمر بوقف التنسيق الأمني فورًا

60393

لهذه الاسباب .. الاتحاد الأوروبي يعد تقريرًا حول مضامين الكتب الدراسية الفسطينية

الرئيس: نحن الآن في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع اسرائيل بما فيها الأمنية

44

عمر شحادة يروي تفاصيل ما جرى خلال اجتماع القيادة برام الله: اتسم سلوك الرئيس بالتندّر

الصحة بغزة: إمكانية ظهور إصابات بـ"كورونا" داخل القطاع تظل قائمة رغم كافة التدابير الاحترازية