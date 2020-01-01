قناة عبرية : الرئيس عباس أمر بوقف التنسيق الأمني فورًا

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة ريشت كان العبرية، مساء الثلاثاء، أن الرئيس محمود عباس أمر بوقف التنسيق الأمني فورًا.

ونقلت القناة عن مسؤول فلسطيني كبير قوله، إن القرار صدر للجهات الأمنية لتنفيذه فور خطاب الرئيس عباس الذي ألقاه مساء أمس وأعلن فيه عن وقف جميع الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة بما فيها الأمنية.

فيما اعتبرت قنوات عبرية منها قناة 12 خطاب الرئيس عباس بمثابة قنبلة أسقطها في رام الله، معتبرةً خطابه بأنه كان يحمل رسائل واضحة عن إمكانية تفجر الأوضاع في حال أقدمت إسرائيل فعليًا على الضم.