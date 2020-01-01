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جاد الله: خطاب الرئيس جيد وبحاجة لتطبيق عملي على الأرض..

الأربعاء 20 مايو 2020 01:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جاد الله: خطاب الرئيس جيد وبحاجة لتطبيق عملي على الأرض..


غزة /سما/

عقب غسان جاد الله، القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي  على خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، خلال اجتماع للقيادة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء اليوم الثلاثاء

وقال في تصريح مقتضب على حسابه الخاص على "فيس بوك":"خطاب جيد، بإنتظار تطبيق ما ورد فيه من بنود على الأرض، لأننا سمعنا من قبل كلاماً مشابهاً على لسان الرئيس لم تترجمه الافعال".

يذكر أن  الرئيس عباس أعلن مساء الثلاثاء، أن منظمة التحرير، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الاميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية.

وقال في كلمته خلال اجتماع للقيادة، إن القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأضاف الرئيس: على سلطة الاحتلال ابتداء من الآن، أن تتحمل جمع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وحمل عباس الإدارة الأميركية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على شعبنا، واعتبرها شريكا اساسا مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات والاجراءات العدوانية المجحفة بحقوق شعبنا.

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