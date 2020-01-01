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الشرطة تقبض على مطلوب متهم بقضايا إطلاق نار وترويع المواطنين في الخليل

الثلاثاء 19 مايو 2020 11:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على مطلوب متهم بقضايا إطلاق نار وترويع المواطنين في الخليل


الخليل / سما /

ألقت الشرطة القبض على مطلوب خطير هارب من وجه العدالة منذ 4 سنوات، ومتهم بارتكابه لعدد كبير من جرائم إطلاق النار على منازل ومحال المواطنين في مدينة الخليل، اليوم الثلاثاء.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أنه وبناء على معلومات تلقتها المباحث العامة تعلقت بوجود المطلوب في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل، وعلى الفور تحركت بمساندة قوة من شرطة مكافحة المخدرات والشرطة الخاصة للمكان لإلقاء القبض عليه .

وأضاف ارزيقات أن المطلوب وخلال عملية القبض عليه حاول الهرب وقام بطعن أحد عناصر الشرطة الخاصة الذي تم نقله للمستشفى، إلا أن القوة تمكنت من السيطرة عليه.

وتمكنت المباحث العامة في وقت سابق من ضبط سلاح ناري داخل منزله، لكنه تمكن في حينها من الفرار.

وأكد ارزيقات توقيفه مدة 24 ساعة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه تمهيدا لعرضه على النيابة العامة.

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