صور.. كتائب القسام تكشف تفاصيل مشاركة الشهيد أبو معيلق في عملية أبو مطيبق

غزة / سما /

قالت كتائب الشهيد عزالدين القسام اليوم الثلاثاء، إن الشهيد القائد الميداني القسامي أحمد جهاد أبو معيلق هو أحد أفراد الوحدة القسامية المختارة التي اقتحمت موقع أبو مطيبق العسكري شرق المنطقة الوسطى خلال معركة العصف المأكول.

وأكد القسام عبر الموقع الرسمي له، أن الشهيد شارك في عملية الإنزال التي أسفرت عن مقتل (7) جنود صهاينة، بينهم ضابط كبير في سلاح المدرعات الصهيوني، واغتنام قطعتي سلاح من نوع M16، ثم عادوا إلى قواعدهم "قزدرة" من فوق الأرض.

وأشار القسام إلى أن الشهيد شارك الشهيد في إسناد وتأمين زمرة الهندسة والتخريب التي اقتحمت الموقع وقامت بتدمير الأجهزة العسكرية بنجاح.

وأوضحت الكتائب أنها ستكشف عن تفاصيل جديدة وحصرية ومقاطع حية للشهيد خلال مشاركته في عملية اقتحام موقع أبو مطيبق العسكري خلال حفل تأبين الشهيد.

يشار إلى أن الشهيد أحمد أبو معيلق توفي أمس الاثنين إثر مرضٍ ألم به.