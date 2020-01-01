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ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان والغاء امتحانات الثانوية العامة

الثلاثاء 19 مايو 2020 11:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان والغاء امتحانات الثانوية العامة


بيروت /سما/

سجلت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء، 23 حالة كورونا جديدة، ليرتفع العدد التراكمي الى 954 اصابة.

واعلن المجلس الاعلى للدفاع بعد اجتماع برئاسة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، تمديد فترة التعبئة العامة لمدة اسبوعين وذلك ضمن اجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

كما قرر مجلس الوزراء اللبناني الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي، وبصورة استثنائية، على الغاء دورة العام 2020 لامتحانات الثانوية العامة في جميع فروعها، والبكالوريا الفنية بكل اشكالها، وفق ضوابط واستكمال العام الدراسي عن بعد للمراحل كافة، الاكاديمية والمهنية.

#لبنان #امتحانات الثانوية العامة #فيروس كورونا

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