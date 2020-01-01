  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فلسطين تحتفي باليوم العالمي للمتاحف في ظروف استثنائية

الثلاثاء 19 مايو 2020 11:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تحتفي باليوم العالمي للمتاحف في ظروف استثنائية


بيت لحم / سما /

تحتفي فلسطين باليوم العالمي للمتاحف الذي يصادف في الـ 18 من أيار من كل عام، في ظروف استثنائية، في ظل جائحة كورونا وإغلاق المتاحف.

وسعت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية منذ تأسيسها للحفاظ على الهوية الثقافية المهددة تحت الاحتلال، مولية اهتماماً بالغاً بالمتاحف، ومعتبرة إياها أولوية وطنية، حيث أنشات مجموعة منها بهدف الحفاظ على الذاكرة عبر الأجيال.

ويأتي احتفال هذا العام في ظل جائحة كورونا والهجمة الإسرائيلية الشرسة على الارض والتراث الوطني، حيث عملت فلسطين كما الدول في جميع أنحاء المعمورة على إغلاق المتاحف، وعدم استقبال الزوار، وركزت على متابعة الأنشطة والتعليمات التي تصدر عن الجهات الدولية، ومتابعة مختلف القضايا التي تتعلق بالمتاحف، كما عمدت الى توفير الحماية للمتاحف في مختلف محافظات الوطن.

وقالت وزارة السياحة في بيان لها بهذه المناسبة إن "فلسطين عملت في العام المنصرم على إقرار نظام المتاحف، بالإضافة إلى وضع خطط تطويرية، وخطط لمتاحف جديدة، وعملت أيضا على تثقيف الطلبة وقطاع الشباب بتراثهم، من خلال المتحف المتنقل الذي نأمل أن يستأنف نشاطه في العام الدراسي القادم، ومن هنا نؤكد على أن الأمل يدفعنا نحو تخطي الأزمة، وتجاوز هذه المحنة في القريب العاجل وعودة المتاحف إلى سابق عهدها".

ويأتي اليوم العالمي للمتاحف، وما يزال المتحف الوطني الفلسطيني في القدس يرزخ تحت الاحتلال الاسرائيلي، الذي نهب الكثير من مقدرات الشعب الفلسطيني الحضارية، ويحاول تدمير هويته الثقافية.

#فلسطين #متاحف

الأكثر قراءة اليوم

خلفان: تحرير فلسطين بعد 200 عام.. وهذا من سيحررها

نشر للمرة الاولى.. المستوطن قاتل عائلة دوابشة يكشف تفاصيل جريمته

الصحة : تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة..

صور.. اندلاع حريق في مخبر اليازجي بحي تل الهوى غرب مدينة غزة

النخالة: لا نقبل أن نكون ديكوراً في المشهد الفلسطيني وغزة باتت قلعة متينة وشديدة للمقاومة

اسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم: الارتفاع يعود مجدداً

"المفتش الذي أقاله ترامب حقق بصفقة بيع الأسلحة للسعودية"

الأخبار الرئيسية

الرئيس: نحن الآن في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع اسرائيل بما فيها الأمنية

الصحة بغزة: إمكانية ظهور إصابات بـ"كورونا" داخل القطاع تظل قائمة رغم كافة التدابير الاحترازية

جيش الاحتلال يرد على أنباء الهجوم في إيران: "سنستخدم مجموعة أدوات متنوعة"!

عقبات وألغام تعترض طريق الحكومة الإسرائيلية الجديدة وتهدد عملها.. ابرزها الضم وتطبيق السيادة

33

الكشف عن فحوى رسالة قاسم سليماني لقائد كتائب القسام محمد الضيف قبل اغتياله ...