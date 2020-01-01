اشتية يهاتف الصحفي اياد حمد ويعده بمتابعة موضوعه

رام الله / سما /

قال الصحفي اياد حمد انه تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الحكومة الدكتور محمد اشتية مساء اليوم اعلن فيه رفضه لتهديده بوقفه عن العمل.

وقال حمد في منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "لقد تواصل معي دولة رئيس الوزراء د.محمد اشتية واعلن عن رفضه لهذا التصرف ووعد بأن يتم متابعة الموضوع مِن قبله واحتراما لتدخله هو والاخ الصديق الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم نُعلن عن تعليق أي اعتصام حتى الانتهاء من عيد الفطر وفي اللحظة التي لم يلتزم بما قال سيكون هُناك تصعيد آخر،ومن هنا أحمل مسؤلية عملي ومصدر رزقي لدولة رئيس الوزراء".

وكان قد اعتصم مجموعة من الصحفيين عصر اليوم امام قصر الرئيس في بيت لحم وذلك احتجاجا على تهديد الصحفي اياد حمد بفصله من العمل.

وقال الصحفي اياد حمد "انه بعد نشره مجموعة من المنشورات تطالب باطلاق سراح الصحفي انس حواري المعتقل لدى الاجهزة الامنية، تلقى مجموعة من الاتصالات من عناصر من الاجهزة الامنية هددوه بفصله من العمل".

وأضاف "نحن نطالب الرئيس ورئيس الحكومة باطلاق سراح الصحفي انس وحماية الصحفيين"، قائلا "نحن نواجه ملاحقة من الاحتلال والاجهزة الامنية الفلسطينية".

وهدد بتصعيد الاحتجاجات في حال لم تتوفر الحماية الكافية للصحفيين.