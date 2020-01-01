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"التربية" تعقد ورشة لإعداد مدربين حول تصميم "التعليم عن بعد"

الثلاثاء 19 مايو 2020 09:39 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

عقدت وزارة التربية والتعليم، من خلال الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي، اليوم الثلاثاء، ورشة تدريبية لإعداد مدربين في مجال تصميم التعليم عن بعد. وتأتي الورشة، تأكيداً على أهمية توفير تعليم نوعي للطلبة ورفع الكفايات المهنية للمعلمين بما ينسجم وخبراتهم التعليمية والتطورات المعرفية المتسارعة في هذا المجال.

وفي هذا السياق، أكد مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي أحمد عمار، حاجة النظام التربوي إلى نظام تعليم عن بعد مع أهمية توفير كل متطلبات نجاحه، مشيداً بمبادرات المعلمين في هذا المجال والجهود التي بذلت في سبيل تعزيز تواصل الطلبة مع المدرسة، وعدم انقطاعهم عن العملية التعليمية التعلمية.

وشارك في التدريب 38 متدرباً من المديريات ومن طاقم الإدارة العامة للإشراف، حيث تمحور حول الموضوعات الرئيسة وهي: (اللغة العربية، والإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والتكنولوجيا، والمرحلة الأساسية).

#التربية والتعليم

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