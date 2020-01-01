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السفير الفرا يطلع البرلمان الفيدرالي البلجيكي على خطط الضم الاسرائيلية

الثلاثاء 19 مايو 2020 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير الفرا يطلع البرلمان الفيدرالي البلجيكي على خطط الضم الاسرائيلية


بروكسل /سما/

 وضع سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، بلجيكا ولوكسمبورغ، عبد الرحيم الفرا، نواب لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفيدرالي البلجيكي، في صورة الوضع الحالي في فلسطين، واستشراء الاستيطان ومشروع الضم الاسرائيلي.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، مع لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفيدرالي البلجيكي، من داخل مقر البرلمان.

وحضر الاجتماع الذي نظم عبر تقنية الاتصال المرئي "الفيديو كونفرنس"، رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفيدرالي البلجيكي السيدة Els Van HOOF، ووزير الدولة، الرئيس الشرفي للبرلمان الفيدرالي البلجيكي السيد Andrè FLAHAUT، وجميع النواب.

 وطالب السفير الفرا في كلمته خلال الاجتماع، النواب في البرلمان بالضغط على حكومتهم للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك كأفضل رد على قرار الضم الاسرائيلي.

نواب البرلمان اكدوا من جانبهم في مداخلات لهم، انهم ضد عملية التي تنوي سلطات الاحتلال الاسرائيلي تنفيذها في الضفة الغربية، باعتبار ذلك يخالف قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي، وشددوا على أنهم سيقومون بالكثير من الأعمال والاجراءات لمنع اسرائيل من تنفيذ عملية الضم والضغط عليها كي تتوقف عن ممارساتها ضد الشعب الفلسطيني.

وفي نهاية الاجتماع، دعا السفير الفرا لقيام وفد من البرلمان الفيدرالي البلجيكي بزيارة فلسطين في اقرب وقت ممكن، وهو ما رحبت به رئيسة لجنة العلاقات الخارجية. 

حضر الاجتماع من بعثة فلسطين مستشار أول حسان بلعاوي، مسؤول ملف العلاقات الثنائية.

#السفير الفرا #الاتحاد الاوروبي #مخططات الضم

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