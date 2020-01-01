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الاردن يرفض أي ضم اسرائيلي لأراض فلسطينية محتلة: يقتل فرص تحقيق السلام الشامل

الثلاثاء 19 مايو 2020 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن يرفض أي ضم اسرائيلي لأراض فلسطينية محتلة: يقتل فرص تحقيق السلام الشامل


عمان /سما/

اكد الاردن الثلاثاء رفضه التام لاي ضم اسرائيلي لأراض فلسطينية محتلة، محذرا من أن حصول ذلك "سيقتل فرص السلام".

وتخطط إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الاردنية، فقد عبر وزير الخارجية أيمن الصفدي في اتصال هاتفي مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف عن "رفض أي ضم اسرائيلي لأراض فلسطينية محتلة".

وأكد الصفدي أن ذلك "إذا نفذ فسيقتل فرص تحقيق السلام الشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية".

ورأى الصفدي وملادينوف أن أي ضم لأراض في الضفة الغربية المحتلة سيشكل "خرقاً للقانون الدولي وتقويضاً لحل الدولتين وكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية"، وفق المصدر نفسه.

واكد الصفدي أن "حل الدولتين على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة".

وبحث الجانبان "تنسيق موقف دولي يحول دون تنفيذ إسرائيل قرار الضم".

وطالب الاتحاد الاوروبي الثلاثاء الحكومة الاسرائيلية الجديدة بالتخلى عن خطط ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، وذكّر الدولة العبرية بضرورة احترام القانون الدولي، وذلك في بيان وافقت عليه 25 دولة من بين 27 دولة عضواً.

ويعيش في مستوطنات الضفة الغربية أكثر من 600 ألف مستوطن إسرائيلي، ويعتبر الفلسطينيون والمجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية.

وحذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع مجلة "در شبيغل" الألمانية الجمعة، من أن ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيؤدي إلى "صدام كبير" مع الأردن، مؤكداً، أن بلاده تدرس "جميع الخيارات".

وهدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلغاء كل الاتفاقات والتفاهمات التي أبرمتها السلطة مع إسرائيل والولايات المتحدة، في حال أعلنت اسرائيل ضم أي جزء من أراضي الضفة.

#الاردن #مخططات الضم #حل الدولتين

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