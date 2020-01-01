مصر : الاحد القادم أول أيام عيد الفطر المبارك

القاهرة/سما/



أعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، جاد القاضي، أن يوم الأحد 24 أيار/مايو، هو أول شوال وعيد الفطر المبارك، حيث سيكمل شهر رمضان عدته 30 يوماً، حسب الحسابات الفلكية.

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء، يوم الجمعة القادم هلال شهر شوال، وتشير المعلومات هذا العام إلى تعذر رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم 29 من شهر رمضان، وفق (روسيا اليوم).



وفي ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان وهو الوقت المحدد لرؤية هلال أي شهر قمري، تكون رؤية الهلال مؤشرا على غرة الشهر الجديد فى اليوم الذي يلي يوم الرؤية الشرعية، ودخول أول ليلة منه تكون إما بانتهاء الشهر الذي قبله ناقصا، أو عدم رؤية الهلال وبذلك يكون الشهر تاما ثلاثين يوما.



وأوضح القاضي أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد عند غروب شمس الجمعة 28 رمضان، في مدينة القاهرة وكذلك في الغالبية العظمى من العواصم والمدن الإسلامية. وقال إن الأحد هو أول أيام العيد.

