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الفنان الفلسطيني سليمان منصور يفوز بجائزة اليونسكو للثقافة للعام 2019

الثلاثاء 19 مايو 2020 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT


الشارقة / سما /

فاز الفنان الفلسطيني التشكيلي سليمان منصور بجائزة اليونسكو للثقافة للعام 2019 وقد اختارت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، الفائزَين بالجائزة بناءً على توصية لجنة تحكيم دولية.
الفنان سليمان منصور (فلسطين)، هو أحد أكثر الفنانين تأثيراً في فلسطين اليوم، فتعبيره عن الهوية الفلسطينية من خلال لوحاته الفنية خلال ما يزيد على الخمسين عاماً، أكسبه اعترافاً دولياً، وقد أسهم إلى حدٍّ كبيرٍ في إنشاء بنية أساسية محلية للفنون الجميلة، وهو عضو مؤسس في رابطة الفنانين الفلسطينيين.

وشارك سليمان منصور في عام 1994، في تأسيس مركز الواسطي للفنون في القدس الشرقية، وتولّى إدارته من عام 1996 حتى عام 2003، وهو أحد المديرين المؤسسين في مجلس إدارة الأكاديمية الدولية للفنون في فلسطين.

كما علّم في العديد من المؤسسات الثقافية والجامعات، وشارك في عدة معارض محلية ودولية وحصل على عدة جوائز. ولم توصي لجنة التحكيم الدولية باختيار سليمان منصور اعترافاً بتاريخه المهني الحافل وحسب، وإنما أوصت باختياره لالتزامه بالفنون وتعليمها، ولإنشائه منصات لجيل الفنانين الشباب.

#جائزة اليونسكو للثقافة #فنان فلسطيني

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