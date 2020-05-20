  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التربية" تعلن إعادة فتح باب استقبال طلبات التوظيف

الثلاثاء 19 مايو 2020 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" تعلن إعادة فتح باب استقبال طلبات التوظيف


رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، عن إعادة فتح باب استقبال طلبات التوظيف للوظائف التعليمية، والإرشاد التربوي، والسكرتاريا للعام الدراسي 2020/2021م، وذلك لمن منعتهم ظروف إعلان حالة الطوارئ من التقدم أو من كان طلبه مرفوضاً بسبب خطأ في اختيار الشاغر المناسب لتخصصه.

وبيّنت الوزارة أن التقديم يبدأ اعتباراً من بداية دوام يوم غدٍ الأربعاء 20/05/2020 ولغاية نهاية يوم الخميس 28/05/2020، مع ضرورة إرفاق الأوراق الثبوتية، منوهةً إلى أن التقديم لهذه الوظائف يكون من خلال البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العام http://www.gpc.pna.ps وأنه بالإمكان الاطلاع على كامل التفاصيل من خلال الرابط الآتي بموقع الوزارة http://www.moe.pna.ps/jobs/Post/5119.

#التربية والتعليم #وظائف

الأكثر قراءة اليوم

نشر للمرة الاولى.. المستوطن قاتل عائلة دوابشة يكشف تفاصيل جريمته

خلفان: تحرير فلسطين بعد 200 عام.. وهذا من سيحررها

غانتس: نمر بفترة صعية.. وسنطبق خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط بكل ما تتضمنه!

النخالة: لا نقبل أن نكون ديكوراً في المشهد الفلسطيني وغزة باتت قلعة متينة وشديدة للمقاومة

اشتية يحذر من "صيف ساخن": القيادة تعقد اجتماعها يوم غد للقرار حول مواجهة تهديد الضم

غزة: نقابة الصيادين تُصدر تنويهاً "مهماً" بشأن الصيادين والبحارة الذين يتجاوزون الحدود

اسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم: الارتفاع يعود مجدداً

الأخبار الرئيسية

الصحة : تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة..

33

الكشف عن فحوى رسالة قاسم سليماني لقائد كتائب القسام محمد الضيف قبل اغتياله ...

إسرائيل تحذر الاتحاد الأوروبي: "دبلوماسية مكبر الصوت" لن تجلب السلام في الشرق الأوسط

87 حالة وفاة و1573 إصابة بكورونا و746 حالة تعاف بين جالياتنا الفلسطينية حول العالم

دراسة امريكية مخيبة للآمال : الصيف لن يحميكم من كورونا