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الكشف عن فحوى رسالة قاسم سليماني لقائد كتائب القسام محمد الضيف قبل اغتياله ...

الثلاثاء 19 مايو 2020 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن فحوى رسالة قاسم سليماني لقائد كتائب القسام محمد الضيف قبل اغتياله ...


بيروت /سما/

 نشرت قناة الميادين اللبنانية، اليوم الثلاثاء، رسالة قالت إن قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني أرسلها لقائد كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس قبل فترة من اغتياله.

ووبحسب الميادين، اكد الفريق الشهيد سليماني في رسالته للضيف،  أن "إيران لن تترك فلسطين وحيدة مهما تعاظمت الضغوط واستحكم الحصار"، ويوجه تحيّة إلى الشعب الفلسطيني الشجاع "في ظل حصار المظلوميّة أمام عيون ملايين المسلمين". 

وصف الشهيد الفريق قاسم سليماني، قائد كتائب "عز الدين القسام" محمد الضيف بـ"الشهيد الحيّ والمقاوم الشجاع"، مبلغاً إيّاه "شوقه للمرابطين في الجبهة الأطهر". 

كما وجّه سليماني تحيّة للشعب الفلسطيني الشجاع "في ظل حصار المظلومية أمام عيون ملايين المسلمين". 

وقال سليماني في رسالته للضيف: "طمئنوا الجميع أن إيران لن تترك فلسطين وحيدة مهما تعاظمت الضغوط واستحكم الحصار". 

ووجّه الشهيد سليماني في رسالته لمحمد الضيف سلاماً لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وإخوانه، واصفاً إيّاه بـ"المناضل المقاوم". 

وأكد سليماني أن الدفاع عن فلسطين "شرف لنا ولن نتخلى عن هذا الواجب مقابل أيّ من متاع الدنيا"، مبرزاً أنّ "أصدقاء فلسطين أصدقاؤنا وأعداؤها أعداؤنا، هذه كانت سياستنا السابقة وستبقى". 

وتحدث سليماني في رساته للضيف، عن أنّ الدفاع عن فلسطين "هو مصداق للدفاع عن الإسلام، ومن يسمع نداءكم ولم يغثكم ليس بمسلم"، مشدداً على أنّ "فجر النصر سيكون قريباً بعونه تعالى وأجراس موت الصهاينة الغزاة تقرع". 

الشهيد سليماني ختم رسالته لقائد كتائب القسام بالقول: "آمل أن يوفقنا الله الحضور إلى جانبكم، ويبلغنا أملنا بالشهادة في سبيل فلسطين". 



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