صيام: الاحتلال يسعى لأسرلة وتهويد القدس

القدس المحتلة / سما /

قال عبدالله صيام نائب محافظ القدس، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال يسعى لأن تكون القدس بالصورة والشكل الذي يريده وهو الأسرلة والتهويد.

وبين صيام خلال حديث لصوت فلسطين، إن الاحتلال يعمل على محارية كل ما هو فلسطيني في القدس والسعي لإدخال بدائل هجينة ومسميات غريبة..

وأضاف "إن الاعتداءات في القدس يومية في مسعى لاستغلال الظروف الراهنة لتنفيذ سياسات خطيرة ضد المؤسسات الفلسطينية".

واعتبر أن ما يجري هو تمرير لسياسة إسرائيلية جديدة لاعطاء مشهد جديد في القدس بهوية رموزها وأركانها، وللتهويد في إطار برنامج احتلالي متكامل لإحداث خلل ديمغرافي وجغرافي.