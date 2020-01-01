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غزة: نتائج الفحص المخبري ل 369 عينة جميعها سلبية ولا اصابات جديدة بكورونا

الثلاثاء 19 مايو 2020 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: نتائج الفحص المخبري ل 369 عينة جميعها سلبية ولا اصابات جديدة بكورونا


غزة / سما /

 أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ان المختبر المركزي انهى الفحص المخبري ل 369 عينة لحالات مشتبه بها من العائدين الى قطاع غزة وكانت جميعها سلبية مؤكدة انه لم يتم تسجيل اية اصابات جديدة بكورونا بقطاع غزة .

وأشارت في بيانها اليومي ان عدد الحالات التي جرى فحصها منذ بداية الازمة بلغ 7861جائت جميعها سلبية باستثناء عشرين حالة ايجابية.

وأوضحت ان ستة عشر حالة تم شفاؤها فيما لا تزال اربع حالات تتعالج في مشفى العزل بمعبر رفح.

واكدت انها تتابع الحالة الصحية ل 1621مواطنا يتوزعون على 17 عشر مركزا للحجر الصحي في مختلف مناطق قطاع غزة ما بين مشافى ومراكز صحية وفنادق ومدارس ولم تظهر عليها اية أعراض صحية.

#الصحة #قطاع غزة #فيروس كورونا #اصابات #فحوصات كورونا

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