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مصر.. السيسي يطالب الجيش بالاستعداد القتالي

الثلاثاء 19 مايو 2020 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. السيسي يطالب الجيش بالاستعداد القتالي


القاهرة /وكالات/

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، جيش بلاده بالاستعداد القتالي خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي بأن "الرئيس المصري اطلع خلال الاجتماع على مجمل الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية الثلاثة الرئيسية على مستوى الجمهورية، وجهود القوات المسلحة لضبط الحدود وملاحقة العناصر الإرهابية، خاصة في شمال سيناء وكذلك المنطقة الغربية".

ووجه الرئيس المصري بالاستمرار في التحلي بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي، معربا عن "التقدير لجهود القوات المسلحة وما تبذله من تضحيات فداء للوطن ولصون أمنه وسلامته واستقراره ومقدرات شعبه".

وتعد المنطقة الغربية العسكرية هي إحدى المناطق الأربع العسكرية للقوات المسلحة المصرية ويقع مقرها بمرسى مطروح قرب الحدود الليبية، وتجري تشكيلاتها العسكرية مشروع الحرب التدريبي للقوات المسلحة سنويا المسمى "مناورات رعد".

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