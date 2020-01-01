مسؤول إيراني يؤكد تعرض ميناء بندر رجائي لهجوم سيبراني إسرائيلي "فاشل"

طهران /وكالات /

أفادت وكالة نور نيوز المقربة من الحرس الثوري الإيراني بتعرض أجهزة الحاسوب في ميناء بندر رجائي جنوب إيران، لهجوم سيبراني إسرائيلي "فاشل" الأسبوع الماضي.

وقال الوكالة عن مسؤول في ميناء رجائي في بندر عباس بجنوب إيران: "هجوم فاشل تعرضت له أجهزة الحاسوب في ميناء بندر رجائي جراء هجوم سيبراني إسرائيلي الأسبوع الماضي".

ولفتت الوكالة إلى أن "الهجوم لم يؤد إلى أي خلل في عمل الميناء بفضل الاستعداد الكامل لوحدات الدفاع المدني والمواجهة المؤثرة والسريعة للخلل الذي تسبب به الهجوم".

إلى ذلك كشفت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق من اليوم، استنادا إلى مصادر، عن ضلوع إسرائيل في هجوم إلكتروني تعرض له ميناء رجائي في مدينة بندر عباس الإيرانية، في 9 من مايو الجاري.

وذكرت الصحيفة الأمريكية بأن عمل الميناء الاستراتيجي الإيراني في مضيق هرمز تعطل في ذلك اليوم بشكل مفاجئ جراء خروج الحاسوب المسؤول عن الملاحة في المنطقة عن الخدمة.