الأشغال توقع اتفاقية تعبيد المرحلة الثانية من شارع قلنديا

رام الله / سما /

وقع وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، اليوم الثلاثاء، ملحق اتفاقية لاستكمال تعبيد شارع قلنديا مع شركة الأسمر للبناء بقيمة تعاقدية وصلت إلى مليون و750 ألف شيقل.

وستشتمل ملحق هذا المشروع على أعمال القشط والتسوية، إضافة إلى طبقات الاسفلت، في إطار التخفيف على المواطنين، وتحسين البنية التحتية، وتسهيل تنقلهم من والى المحافظات الجنوبية.

وأكد زيارة، أن الحكومة خصصت في وقت لاحق مبلغ 2 مليون شيقل لاستكمال أعمال المشروع، مضيفا أن العمل فيه سيكون بنفس الآلية والوتيرة الحالية، وفي ساعات الليل، لعدم عرقلة حركة المواطنين في هذا الشارع الحيوي، وضمن اجراءات الوقاية والسلامة العامة المعلن عنها من الحكومة الفلسطينية.