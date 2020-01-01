جادو تطلع سفير ليتوانيا على آخر المستجدات وتداعيات مخطط الضم الإسرائيلي

رام الله / سما /

أطلعت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو شكعة، السفير الليتواني لدى فلسطين أرتوراس جيليوناس، على آخر المستجدات السياسية على الأرض، والمخططات الاسرائيلية لضم مزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآثارها المدمرة على حل الدولتين وحقوق شعبنا.

وتطرقت جادو خلال لقائها السفير الليتواني، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في مدينة رام الله، الى مخرجات اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الذي عقد الجمعة الماضية، في العاصمة بروكسل لمناقشة عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأكدت أهمية أن يكون هناك دور فعال للاتحاد الاوروبي، واتخاذ إجراءات عملية من خلال الضغط السياسي والاقتصادي على إسرائيل، لردعها عن اتخاذ مثل هذه الخطوة الخطيرة.

من جانبه، شدد السفير الليتواني على دعم الاتحاد الاوروبي لحل الدولتين، وأن العمل جار مع الدول الاعضاء لبحث السبل والآليات المناسبة لمنع تنفيذ هذه الخطة، كونها غير شرعية، ومخالفة لقواعد القانون الدولي.

واتفق الطرفان على استكمال الجهود والمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية، ودعت جادو الى عقد جلسة مشاورات سياسية مع الطرف الليتواني عبر آلية الفيديو كونفرنس قريبا، للتباحث في كافة القضايا.