87 حالة وفاة و1573 إصابة بكورونا و746 حالة تعاف بين جالياتنا الفلسطينية حول العالم

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، أن العدد الإجمالي للوفيات بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم بلغ حتى اللحظة 87 وفاة، إضافة إلى 1573 إصابة، و746 حالة تعاف.

وأكد فريق العمل المختص بمتابعة أعمال اللجنة الفنية لتطورات كورونا، في التقرير اليومي لوزارة الخارجية، أن الدفعة الثانية من المساعدة الطبية التي قدمتها المملكة العربية السعودية وصلت بالفعل إلى أرض الوطن، ليتم تسليمها لوزارة الصحة.

وأضاف أن الدفعة الثالثة من المساعدات السعودية ستدخل غدا إلى أرض الوطن، وهي عبارة عن 25 سريرا طبيا خاصا بغرف العناية المركزة بالإضافة إلى 3 طاولات لغرف العمليات.

وأشار الفريق إلى أنه يتابع عملية تخليص المساعدات الطبية التي قدمتها وكالة الطاقة الذرية لدولة فلسطين التي وصلت بالفعل إلى مطار اللد، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والمالية، وتشمل المساعدات قفازات طبية، ومواد معقمة، وأنابيب فحص، ولباسا طبيا واقيا وغيرها، ومن المتوقع أن يتم تسليمها لوزارة الصحة غدا.

من جهة أخرى، أفاد الفريق بأنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات والتنسيقات المطلوبة لاستقبال طلبة برامج التبادل الطلابي المبتعثين الى الولايات المتحدة الامريكية من خلال الامديست، حيث ستصل الطائرة التي تقلهم الى مطار اللد غدا، وعددهم 68 طالباً من مختلف المراحل، من بينهم الطالبة المقدسية صابرين طه التي كانت قد نشرت مناشدة لتحقيق رغبتها في العودة الى أرض الوطن.

وأضاف الفريق أن اللجنة الفنية وفرت كل ما يلزم لتأمين استقبال صحي وآمن ومريح لأبنائنا الطلبة، بما في ذلك تأمين الباصات عن طريق الامديست، وتحديد نقاط العبور وأماكن الفحص، ومن ثم سيتوجهون كل إلى محافظته سواء في الضفة او القدس او قطاع غزة ليخضعوا للحجر المنزلي، لافتا أنه قام ايضا بإجراء التنسيقات اللازمة وقدم المساعدة المطلوبة لإجلاء رعايا مملكة السويد، حيث سيغادرون مساء هذا اليوم عبر مطار اللد.

الولايات المتحدة الأميركية

أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الاميركية بأنه لم يتم هذا اليوم تسجيل اية إصابة او حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية، ليبقى عدد الإصابات 767، و50 حالة وفاة، و258 حالة تعاف.

وأكد أن مراكز خدمات الجالية ومؤسساتها والجمعيات الفلسطينية الامريكية تواصل تقديم خدماتها ومساعدتها النقدية والغذائية للمحتاجين في عديد الولايات، وتقديم مساعدات أخرى لأبناء شعبنا في الوطن.

جمهورية الصين الشعبية

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية الصين الشعبية بأنه تم هذا اليوم شحن الدفعة الثانية من المساعدة الطبية التي قدمتها شركة السي سي سي للشعب الفلسطيني، وهي عبارة عن 10000 مسحة فحص، ومن المتوقع وصولها الى مطار الملكة علياء الدولي بعد ظهر يوم 22 أيار الجاري، حيث كانت الدفعة الأولى من تلك المساعدات والتي هي 5000 مسحة، قد وصلت بالفعل الى ارض الوطن وتم تسليمها لوزارة الصحة.

العراق

وفي العراق، أفادت سفارة دولة فلسطين بتسجيل أول حالة وفاة في صفوف الجالية بسبب فيروس كورونا، مضيفة انه تم الاشتباه بحالتين وأخضعتا للفحص والحجر وتبين أن نتيجتهما سلبية.

وتواصل سفارة دولة فلسطين متابعة أوضاع الجالية واللاجئين والطلبة للإطمئنان على صحتهم وتقديم اية مساعدة ممكنة لتلبية احتياجاتهم، وما زالت السيارة الدبلوماسية تعمل تحت تصرف الجالية لاستخدامها في الحالات الضرورية اثناء منع التجول في الليل، خاصة لنقل الحالات المرضية.

كذلك، ما زالت السفارة تغطي فواتير العلاج للحالات الفقيرة والمحتاجة، وبتبرع من رجال أعمال فلسطينيين تم توزيع 100 مساعدة نقدية للعائلات الأكثر فقراً، وبسبب توقف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن دفع إيجارات سكن 100 عائلة، ولتوقف العمل لدى الكثير من عمال المياومة، ما زالت السفارة تتابع قضية تغطية إيجارات المنازل وتبحث عن مصادر لمساعدة العائلات المتضررة والعمال العاطلين عن العمل.

الكويت

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى الكويت بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن محمد خليل أبو الخير 74 عاماً جراء اصابته بكورونا، وكانت قد أدخل سابقا قسم العناية المركزة في المستشفى، ليصبح مجموع حالات الوفاة في صفوف الجالية إلى 2، في حين بقي عدد الإصابات 16 تعافى منها 9. وتواصل السفارة متابعتها لأوضاع الجالية والمعلمين والمعلمات والطلبة والعالقين للإطمئنان على صحتهم وتلبية احتياجاتهم حسب إمكانياتها، وتتلقى الاتصالات من المواطنين العالقين على مدار الساعة للاستفسار عن إمكانية العودة الى ارض الوطن، سواء عبر المملكة الأردنية الهاشمية أو جمهورية مصر العربية، كما تتواصل أيضا مع لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم والمحترف في صفوف نادي القادسية الرياضي، الذي عبر عن رغبتهِ بالعودة إلى أرض الوطن.

السودان

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية السودان بأن كوادر السفارة والجالية والطلبة والعالقين بخير ولا توجد أية إصابة في صفوفهم، وأنها تتواصل معهم باستمرار للاطمئنان على صحتهم وتقديم أي عون ممكن يحتاجونه، خاصة العالقين منهم ريثما يتمكنوا من العودة إلى أرض الوطن.

ماليزيا

قامت سفارة دولة فلسطين لدى ماليزيا وبالتعاون مع الاتحاد العام لطلبة فلسطين بتأمين وتوزيع مكرمة سيادة الرئيس محمود عباس للطلبة الفلسطينيين المقيمين في العاصمة كوالالمبور وضواحيها، حيث قدمت 100 وجبة إفطار رمضاني.

وتواصل خلية الأزمة عملها في متابعة قضايا وشؤون أبناء الجالية العالقين وتقديم الخدمات القنصلية حيث تم تنظيم 7 وكالات، وإصدار 8 رسائل لتمديد إقامة، وتم إرسال 4 رسائل لدائرة الهجرة إضافة إلى تصديق 11 شهادة جامعية.

كذلك، تواصل السفارة جهودها لمتابعة شؤون المعتقلين الفلسطينيين وبالتنسيق مع مراكز الهجرة وإدارات السجون، حيث تمكنت من تنسيق مكالمة هاتفية بين أحد المعتقلين وعائلته المتواجدة في ماليزيا للاطمئنان على أحواله، كما تتابع قضية اعتقال مواطن فلسطيني آخر بسبب تنقله دون حمله لجواز سفره أو أوراقه الثبوتية ومخالفته لمدة إقامته، كذلك تتابع قضية معتقلة أخرى ومحاكمتها وتقف إلى جانبها. وعملت السفارة على تحديث كشف العالقين في ماليزيا والبالغ عددهم 57 مواطنا، وكذلك الأمر حول العالقين في دول الاعتماد حيث بلغ عددهم 8 مواطنين.

وما زالت السفارة تساند وتدعم أبناء الجالية والطلبة الفلسطينيين الذين يتواصلون معها طلبا للمساعدة والدعم، حيث قامت بتوزيع 12 سلة غذائية للعائلات المحتاجة، ووزعت مبالغ نقدية على 11 مستفيداً في ماليزيا و8 معتقلين في مملكة تايلاند، كما وقفت إلى جانب عائلة متوفاة في صفوف الجالية المقيمة في المملكة وتم تزويد عائلتها بكافة الرسائل والوثائق الرسمية اللازمة من طرف السفارة لاستكمال مراسم الدفن على نفقة السفارة، حيث كانت تتابع وضعها الصحي وتمد عائلتها بالمساعدات المالية.

بلجيكا

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى بلجيكا أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة في صفوف الجالية في بلجيكا ولوكسمبورغ، ليبقى عدد الإصابات 88، وإصابة واحدة في لوكسمبورغ، تعافت منها حالتان، وبالتالي يصبح عدد الحالات المتعافية 57.

المكسيك

أكدت مفوضية دولة فلسطين لدى المكسيك أنها على تواصل دائم مع أبناء الجالية للإطمئنان على سلامتها وتقديم أية خدمات أو مساعدة تحتاجها وفق إمكانياتها، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أية إصابة في صفوف الجالية حتى اللحظة.

سلوفاكيا

وفي إطار متابعتها المتواصلة للأوضاع الصحية والمعيشية للجالية والطلبة في ظل جائحة كورونا، أكدت سفارة دولة فلسطين لدى سلوفاكيا أنه لم يتم تسجيل أية إصابة في صفوف أبناء الجالية حتى اللحظة. وأضافت أنها أنهت عملية حصر أعداد أبناء الجالية والطلبة والتفاصيل المتعلقة بهم، حيث بلغ عدد الطلبة 28 طالبا الغالبية العظمى منهم تدرس الطب.

موريتانيا

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى موريتانيا ولجنة الطوارئ التي شكلتها، متابعة أوضاع الجالية والطلبة من الناحيتين الصحية والمعيشية باستمرار، والوقوف عند احتياجاتهم وتلبية ما يلزم منها وفق إمكانياتها، مضيفة أنه لم يتم تسجيل أية إصابة في صفوف أبناء الجالية حتى الآن.