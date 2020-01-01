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شاهد..ياسر جلال يصاب بوعكة صحية على الهواء

الثلاثاء 19 مايو 2020 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد..ياسر جلال يصاب بوعكة صحية على الهواء


القاهرة /وكالات/

عبّر الفنان ياسر جلال في مداخلة هاتفية مع برنامج “القاهرة الآن”، الأحد، عن سعادته برد أفعال الجمهور بمسلسله الفتوة، مؤكداً أنه قدم هذا العمل عن قناعة كاملة.

وأكد جلال، أن عمالقة كبار من الفنانين قدموا دور الفتوة، مشيراً إلى أن دوره في المسلسل لشخص يحاول تحقيق العدل ويختلف كثيراً عن الفتوات الذين صورتهم الأعمال الفنية السابقة.

وفاجأ ياسر الجمهور أثناء حديثه بطلبه التوقف عن التصريحات، قائلاً: “من فضلك يا لميس مش قادر أكمل أنا حاسس بدوخة بسيطة، ومش هقدر أرد دلوقتي عن الكلام وأديني شوية وقت”، وبعد لحظات، أكد أنه أصبح في حالة جيدة وشعر بتحسن.

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