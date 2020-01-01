المدعي الإسرائيلي يرفض طلبًا لتغيب نتنياهو عن محاكمته

القدس المحتلة / سما /

رفض مكتب المدعي العام الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طلبًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالتغيب عن أولى جلسات محاكمته في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن المدعي العام أكد على ضرورة حضور نتنياهو للجلسة للتثبت من الإجراءات الأولية للمحاكمة.

ورأى المدعي العام الإسرائيلي أنه لا توجد أسباب وجاهية في الطلب تبرر غياب المدعي عليه عند بدء محاكمته.

وكان نتنياهو تقدم بطلب عبر فريق الدفاع عنه للتغيب عن بدء محاكمته، باعتبار أن افتتاح المحاكمة لا يوجب حضوره خاصةً وأن الجلسة ستكون إجرائية للتحقق من لائحة الاتهام وفهم "المتهم" (أي نتنياهو) لها، وهو ما يمكن لفريق الدفاع تأكيده.

وحاول فريق الدفاع عن نتنياهو ربط عدم حضوره، بأزمة كورونا، والازدحام الشديد الذي يمكن أن يحصل في القاعة بحضوره وحضور حراس الأمن وغيرهم حوله، والتكاليف العالية اقتصاديًا لذلك.