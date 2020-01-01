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ياسمين صبري تخرج عن صمتها وتهاجم "رامز مجنون رسمي"

الثلاثاء 19 مايو 2020 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
ياسمين صبري تخرج عن صمتها وتهاجم "رامز مجنون رسمي"


وكالات / سما /

قالت الفنانة المصرية ياسمين صبري إن برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال رمضان الجاري اجتزأ بعض إجاباتها على الأسئلة.

وأوضحت ياسمين في لقائها مع موقع صحيفة "اليوم السابع"، أن البرنامج "اجتزأ بعض إجاباتها على الأسئلة التي وجهتها لها الإعلامية أروى خاصة المتعلقة بزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة".

وهذه هي المرة الأولى التي ترد فيها ياسمين صبري على ما جاء في حلقة ظهورها مع رامز جلال في برنامج المقالب الذي يقدمه في شهر رمضان هذا العام، تحت اسم "رامز مجنون رسمي".

وقالت ياسمين: "حلقة رامز شفتها مثل الجمهور وفى حاجة اندهشت منها جدا ومش لاقية ليها أي تفسير، فأنا لما اتسألت بتحبي في أحمد، جدعتنه ولا وسامته، فالحقيقة إني جاوبت وقلت بحب فيه كل حاجة يعنى ناجح وواثق من نفسه وطموح وشخصيته قوية حتى قلت إنه من وجهة نظري هو سيد الرجالة، وإن احنا بنتمرن مع بعض كتير في الجيم وفى حاجات كتير بينا مشتركة وأن هو بيضحكني".

وتابعت ياسمين: "تفاجأت في الحلقة وأنا بتفرج أن رامز والبرنامج قرر ياخد الجزء الأخير بس من إجابتي فأنا استغربت جدا أنا مفهمتش إيه الفكرة، إن إجابتي تتقص وتتاخد دى بس وقلت وبيضحكني، حتى والواو اتشالت، وضايقتني وأنا مكنتش أتوقع كدا من رامز أبدا لأني بتفرج على البرنامج بتاعه من سنين من قبل ما أكون ممثلة حتى".

#ياسمين صبري #رامز جلال #رامز مجنون رسمي

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